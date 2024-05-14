14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Kartal'da asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı

İstanbul Kartal'da asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
ABONE OL
İstanbul Kartal’da asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Kartal'da asker eğlencesi sırasında bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüphelinin havaya ateş açtıktan sonra zafer işareti yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA