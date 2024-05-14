Kastamonu'da mayıs ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
Kastamonu'da akşam saatlerinde vatandaşları şaşkına çeviren kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar ile birlikte sis etkili oluyor.
Doğu bölgesindeki düşen sıcaklık seviyesi Karadeniz bölgesinde de etkisini gösteriyor. Kastamonu'da yağan kar görenleri şaşkına çevirdi ve çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü.
BİRÇOK NOKTA BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI
Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ilgaz Dağı'na kar yağdı.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kastamonu'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yağan karı vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı Ilgaz Dağı'nın yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde de etkili oldu. Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimleri de kar yağışı ile beyaza bürünürken, kentin yüksek kesimlerinde kar ile birlikte sis etkili oluyor
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