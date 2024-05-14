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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinde ve evinde sentetik ecza ve sentetik ecza yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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