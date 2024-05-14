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Kan donduran cinayet: Damadını silahla öldürdü!

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Kan donduran cinayet: Damadını silahla öldürdü!

Tüyleri diken diken eden olay Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. 49 yaşındaki Ahmet Tokebedük cinnet getirdi. Kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir'i (30) tabancayla katletti.

Kan donduran Aksaray'da yaşandı. Ahmet Tokebedük, evinin bahçesinde kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir ile boşanma konusu nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tokebedük, tabancayla damadı Bozdemir'i ateş etti.

Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Bozdemir, ihbarla çağrılan ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bozdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tokebedük ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

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