Kocaeli’de organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon! 23 göçmen yakalandı

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep Emniyet Müdürlükleri ile birlikte 10 Mayıs günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tespit edilen 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 23 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 bin 100 dolar, 650 Euro, bin Suriye Lirası ve 35 bin 600 Türk Lirası para ile suç işlemek amacıyla kullanılan kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.