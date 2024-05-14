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Polis ile motosiklet kovalamacası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Polis ile motosiklet kovalamacası kamerada

Bursa'da polisin, üzerinde şüpheli şahıslar olan plakasız motosikleti kovalama anları bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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