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İstanbul Esenyurt'ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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İstanbul Esenyurt’ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı

Esenyurt’ta bir binanın çatı katına inşaat malzemesi taşıyan vinç yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen statik elektrik sonucu yer altında bulunan elektrik hattında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda vinç operatörü yaralanırken, patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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