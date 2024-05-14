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Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi: Feci kaza kameraya yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Fatih’te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi: Feci kaza kameraya yansıdı

Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

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