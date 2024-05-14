Öğretmene şiddette bir yenisi daha! Kopyasını yakalayan öğretmenini bıçakladı
Geçtiğimiz günlerde 74 yaşındaki öğretmen İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. Bu kez olayın adresi Elazığ oldu. Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.
Son günlerde gündemde olan öğretmene şiddet olaylarında bir yenisi daha yaşandı.
Elazığ merkezde bulunan Limak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulunda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi.
KOPYAYI FARK EDEN ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI
Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı. Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı.
ÖĞRETMENİN DURUMU İYİ
Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.
74 YAŞINDAKİ ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ
74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan 17 yaşındaki öğrencisi Yusuf K. tarafından öldürülmüştü. İbrahim Oktugan'ın saldırı sonrası odasından çıktığı ve kanlar içinde yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
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