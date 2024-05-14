Öğretmene şiddette bir yenisi daha! Kopyasını yakalayan öğretmenini bıçakladı

KOPYAYI FARK EDEN ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI

Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı. Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı.