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Bursa’da yol verme kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Bursa’da yol verme kavgası kamerada

Bursa’da minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

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