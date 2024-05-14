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3 milyon dolarlık sahte para operasyonu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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3 milyon dolarlık sahte para operasyonu

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklanırken, operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD Doları değerinde sahte para ele geçirildi.

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