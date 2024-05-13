Van'da üs bölgesine yıldırım düştü! 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.
Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi.
Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü. Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan'ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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