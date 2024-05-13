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Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 2 kilo 228 gram madde ele geçirildi...

Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Edirne’de uyuşturucu operasyonu! 2 kilo 228 gram madde ele geçirildi...

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 2 kilo 228 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan TIR sürücüsünün uyuşturucuyu bel bölgesine gizlediği ortaya çıktı.

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