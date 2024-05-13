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İstanbul'da denetim yapan polislere saldırmışlardı! 4 zanlı gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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İstanbul’da denetim yapan polislere saldırmışlardı! 4 zanlı gözaltına alındı

Küçükçekmece'de, genel asayiş uygulamasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

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