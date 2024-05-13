Ünlü oyuncu Tufan Gökpınar neye uğradığını şaşırdı! Kepçe yaşadığı dairenin duvarını yıktı

EVDEKİ KADIN ŞOKE OLDU!

Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar'ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.