Ünlü oyuncu Tufan Gökpınar neye uğradığını şaşırdı! Kepçe yaşadığı dairenin duvarını yıktı
İstanbul Şişli'de meydana gelen olayda, bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörünün dikkatsizliği sonucu bir dairenin duvarı yıkıldı. Olay sırasında evde olan kadın, neye uğradığını şaşırırken dairenin ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'a ait olduğu ortaya çıktı.
Şişli'de akılalmaz olay! Kepçe operatörü ünlü oyuncunun duvarını yıktı. O esnada evde olan kadın neye uğradığını şaşırdı. Yaşananları kayda alan kadın şoke olurken işçiler, yıktığı duvarı tekrardan ördü.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı.
EVDEKİ KADIN ŞOKE OLDU!
Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar'ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.
Olayın ardından kadın yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı.
Evde yaşayan diğer bir kadın Başak Şahin ise olay sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı.
Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.
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