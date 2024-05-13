Muş’ta mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

Yaza az bir süre kaldı ancak bazı illerde hala karla mücadele sürüyor. Muş'ta yüksek kesimlerde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Muş'ta dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.