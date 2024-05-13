Muş'ta mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı
Yurdun doğu bölgesinin bazı noktalarında hala kış yaşanıyor. Muş'ta bu noktalardan bir tanesi. Dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi nedeniyle köy yolunda ulaşım aksadı. Kar ve tipi nedeniyle Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi yolda mahsur kaldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.
6 KİŞİ YOLDA MAHSUR KALDI
Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açarak minibüsün yola devam etmesini sağladı.
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