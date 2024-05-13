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Muş'ta mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Muş’ta mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

Yurdun doğu bölgesinin bazı noktalarında hala kış yaşanıyor. Muş'ta bu noktalardan bir tanesi. Dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi nedeniyle köy yolunda ulaşım aksadı. Kar ve tipi nedeniyle Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi yolda mahsur kaldı.

Yaza az bir süre kaldı ancak bazı illerde hala karla mücadele sürüyor. Muş'ta yüksek kesimlerde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Muş'ta dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

6 KİŞİ YOLDA MAHSUR KALDI

Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açarak minibüsün yola devam etmesini sağladı.

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