Hatay’ı sağanak vurdu! Son 5 yılın en yükseği! Hatay Valisi Mustafa Masatlı’dan A Haber’e özel açıklamalar: Bölgede son durum ne?

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

BÖLGEDE SON DURUM NE?

A Haber canlı yayınına katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgenin son 5 yıldaki en yüksek yağış miktarını aldığını açıkladı. Masatlı, yollara müdahale edildiğini belirtirken, 206 konteyner kentten 4'ünde sorun yaşandığını aktardı.

Vali Mustafa Masatlı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Hatay ilimiz için cumartesi günü için uyarı yapmıştı. Pazar günü kıyı kesimlerimizde öğle saatlerinde yağış başladı. Değişik şiddet ve aralıklarla devam etti. Bu sabaha kadar sürdü. Almış olduğumuz yağış Hatay'ın son 5 yılda almış olduğu yağıştan daha fazla oldu. Metrekareye 40 kilonun üzerinde yağış aldı.