Hatay'ı sağanak vurdu! Son 5 yılın en yükseği! Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bölgede son durum ne?
Dün başlayan etkili yağış sonrası Hatay'da birçok bölgede su baskınları yaşanırken; araçlar yollarda kaldı, ev ve iş yerlerini ise su bastı. İlde Defne ve Antakya ilçelerinde eğitime de bir gün süreyle ara verildi. Dörtyol ilçesinde ise yağış nedeniyle dere taştı ve bir köprü kısmen yıkıldı. O esnada köprüden geçen araç suya gömülürken, 2 kişi ise yaralandı. A Haber canlı yayınına bağlanan Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise bölgeden son durumla ilgili bilgi verdi.
Yağışın aralıklarla devam ettiği kentte, Dörtyol ilçesinden geçen dere taştı. Gece saatlerinde dere üzerinde bulunan Dörttaş Köprüsü bir aracın geçtiği esnada kısmi olarak çöktü. Çökmenin etkisiyle araç içerisindeki 2 kişiyle birlikte sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Kentin altyapısının depremlerde hasar aldığını kaydeden Öntürk, "Ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız." diye konuştu.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Valiliğin yazılı açıklamasında, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.
BÖLGEDE SON DURUM NE?
A Haber canlı yayınına katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgenin son 5 yıldaki en yüksek yağış miktarını aldığını açıkladı. Masatlı, yollara müdahale edildiğini belirtirken, 206 konteyner kentten 4'ünde sorun yaşandığını aktardı.
Vali Mustafa Masatlı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Hatay ilimiz için cumartesi günü için uyarı yapmıştı. Pazar günü kıyı kesimlerimizde öğle saatlerinde yağış başladı. Değişik şiddet ve aralıklarla devam etti. Bu sabaha kadar sürdü. Almış olduğumuz yağış Hatay'ın son 5 yılda almış olduğu yağıştan daha fazla oldu. Metrekareye 40 kilonun üzerinde yağış aldı.
181 İHBAR ALDIK
Tabi biz yapılan uyarılarının ardından AFAD ile birlikte kriz merkezi kurduk. Çalışmalarımıza hemen başladık ve şu an itibarıyla 315 araç 666 personel ile birlikte sahada görev yapıyoruz. Bu arada biz tabi 181 ihbar aldık. Bunlardan 169 su baskını ve 12 tanesi mahsur kalma ile ilgiliydi. Kurumlarımızı bölgelere gerekli müdahaleleri yaptı. Şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değil.
4 KONTEYNERDE SORUN OLDU
Aşırı yağış nedeniyle yer yer alt geçitlerimizde bazı yollarımızda kırsaldaki bazı köprülerde sorunlar yaşadık. Şu anda belediye ekipleri, DSİ personeli dahil bu noktalara gereken müdahale yapılıyor. Afete alışık bir iliz önceden tedbir alıp ona göre hareket ediyoruz. 206 konteyner kentimizin 4'ünde etkilendi. Burada 50 konteyneri boşaltıp daha güvenli olan yerlere taşıdık.
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