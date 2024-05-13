Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı! Bu kentlerde yaşayanlar dikkat | 16 ile sarı kodlu alarm

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Manisa, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı