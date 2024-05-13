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Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı! Bu kentlerde yaşayanlar dikkat | 16 ile sarı kodlu alarm

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı! Bu kentlerde yaşayanlar dikkat | 16 ile sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Ülkemiz genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. MGM tarafından 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Erzurum ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 16 il hangileri? İşte 5 günlük yeni hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı.

Buna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16 İLE UYARI

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bingöl, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan için sarı kodlu yağmur uyarısı



13 MAYIS PAZARTESİ



14 MAYIS SALI

15 MAYIS ÇARŞAMBA


16 MAYIS PERŞEMBE

17 MAYIS CUMA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Manisa, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli ile yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Karaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) Artvin'in güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile ve yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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