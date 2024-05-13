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Önce karnındaki bebeği sonra kendi can verdi! Şanlıurfa'da maganda kurşunu dehşeti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Önce karnındaki bebeği sonra kendi can verdi! Şanlıurfa’da maganda kurşunu dehşeti

Şanlıurfa'da yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu ağır yaralanan ve karnındaki bebeğini kaybeden Zemzem Özdemir de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve karnındaki 3 aylık bebeğini kaybeden kadın, hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mayıs'ta Ceylanpınar ilçesine bağlı bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde yaşandı. Düğünde gelin Saadet K.'nin evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir (34) düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.



ÖNCE KARNINDAKİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan kadın, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki 3 aylık bebeği kurtarılamadı.



YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Olay sonrası ağır yaralanan ve karnındaki bebeğini kaybeden 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Özdemir'in cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ceylanpınar'da toprağa verilecek.

OLAYLA İLGİLİ 1 ŞAHIS TUTUKLANDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi K.'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Fevzi K. tutuklanırken Cuma K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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