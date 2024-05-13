Önce karnındaki bebeği sonra kendi can verdi! Şanlıurfa’da maganda kurşunu dehşeti





ÖNCE KARNINDAKİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan kadın, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki 3 aylık bebeği kurtarılamadı.