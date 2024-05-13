Ağızları açık bırakan olay | İlaç raporunu yenilemeye gitti kalbinin çevresinden 1 kilo kitle çıkarıldı
Burdur’da ilaç raporu yeniletmeye gittiğinde kalpten beslenerek çevresini tamamen saran 1.1 kilogram yağ kitlesi olduğunu öğrenen hasta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Yahya Özsoy, daha önce anjiyo olduğu için sürekli kullanması gereken ilaçların raporunu yeniletmek ve kalbinde artan sıkışma şikayetlerini kontrol ettirmek için hastaneye müracaat etti. Yapılan kontrolde kalbinde şüpheli bir kitle tespit edilen Özsoy, Denizli'ye sevk edildi.
KALBİNİ TAMAMEN SARDI
Burada hastaneye müracaat eden Özsoy, tetkiklerinin tamamlanması ile kalbinde sık rastlanmayan, kalbinin damarlarından beslenen ve kalbini tamamen saran bir kitle olduğu tespit edildi.
Yapılan ameliyat hazırlıklarının ardından Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Ali Vefa Özcan ve Op. Dr. Serkan Akcan tarafından ameliyata alındı. Zorlu geçen ameliyat ile kalbini çevreleyen 1 kilo 84 gram yağ tabakası başarıyla çıkartılan ve 1 damarına bypass yapılan Özsoy, yoğun bakım ve servisteki tedavisini tamamlanmasının ardından sağlıkla hastaneden taburcu edildi.
"YAĞ TÜMÖRÜ OLDUĞU TEPİT EDİLDİ"
68 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay önce kendilerine kalbinde şüpheli kitle tespiti ile müracaat ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ali Vefa Özcan, taburcu olmasının ardından kontrole gelen hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Özcan, "Yaptığımız tetkikler sonucu bu kitlenin bir yağ tümörü olduğu anlaşıldı. Hastamıza yaptığımız başarılı bir açık kalp ameliyatıyla, yaklaşık 1 kilogram kadar olan yağ kitlesini kalbin çevresinden çıkardık. Çıkarıldıktan sonra patolojiye gönderilen bu kitlenin iyi huylu olduğu da öğrenildi. Çok geçmiş olsun, şuan Yahya Bey tam olarak sağlığına kavuştu" dedi.
"SAĞLIKLI ŞEKİLDE TABURCU OLDU"
Hastanede kaldığı süre boyunca hastanın takibini yapan Op. Dr. Serkan Akcan da, "Yahya Amcamızın durumunu sürekli takip ettik. Ameliyatından sonra 2 gün yoğun bakımda tedavisi oldu. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 5 gün daha servisimizde kedisini misafir ettik. Daha sonra her hangi bir sıkıntı yaşanmayınca sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bugün de kendisi kontrolüne geldi. Durumunun gayet iyi olması bizleri de çok mutlu etti" diye konuştu.
"RAPOR YENİLETMEYE GİTMİŞTİM…"
"Allah sizin elinizden bana şifa nasip etti" diyerek doktorlara teşekkür eden Yahya Özsoy ise "Daha önce anjiyo olduğumdan dolayı ilaç raporumu yenilemek için hastaneye gittiğimde bana ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kalbimin etrafında bir kitle olduğunun söylenmesi üzerinde hastaneye geldim. Burada ameliyatımı oldum. Kalbimin etrafından 1 kilodan fazla bir büyüklükte olan yağ kitlesi çıkartıldı." şeklinde konuştu.
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