Ağızları açık bırakan olay | İlaç raporunu yenilemeye gitti kalbinin çevresinden 1 kilo kitle çıkarıldı

"YAĞ TÜMÖRÜ OLDUĞU TEPİT EDİLDİ"

68 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay önce kendilerine kalbinde şüpheli kitle tespiti ile müracaat ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ali Vefa Özcan, taburcu olmasının ardından kontrole gelen hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Özcan, "Yaptığımız tetkikler sonucu bu kitlenin bir yağ tümörü olduğu anlaşıldı. Hastamıza yaptığımız başarılı bir açık kalp ameliyatıyla, yaklaşık 1 kilogram kadar olan yağ kitlesini kalbin çevresinden çıkardık. Çıkarıldıktan sonra patolojiye gönderilen bu kitlenin iyi huylu olduğu da öğrenildi. Çok geçmiş olsun, şuan Yahya Bey tam olarak sağlığına kavuştu" dedi.