2 ay önce evlenen çiftten acı haber! 2 gün arayla hayata veda ettiler...
Adıyaman'da 2 ay önce evlenen Alptekin çifti otomobilleriyle takla attı. Yaşanan kazanın ardından yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'nin ardından eşi Tevfik Alptekin de 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...
Kaza, 11 Mayıs'ta Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin'in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2'Sİ BİRDEN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.
Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi.
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