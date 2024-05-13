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Ankara'da düğün konvoyunda havaya ateş açmıştı! O maganda yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Ankara’da düğün konvoyunda havaya ateş açmıştı! O maganda yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, düğün konvoyunda araçtan ateş eden V.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.

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