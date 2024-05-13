Megakentte haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 80’e yaklaştı

TEM Otoyolu'nda Kozyatağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da yoğunluk gözleniyor. Sancaktepe-Ataşehir ile Şile otoyolunda Altunizade ve Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

YÜZDE 80'E YAKLAŞTI

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 74 ölçüldü. Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalıkta ilerlemeye çalışıyor.