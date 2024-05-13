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Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü çalışma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Anadolu Otoyolu’nun bir bölümü çalışma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak çalışma nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı. Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

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