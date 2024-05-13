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Ağrı'da feci kaza! 2 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Ağrı’da feci kaza! 2 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı var

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazadan acı haber geldi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

V.Y'nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkisinde C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA ÖLDÜ

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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