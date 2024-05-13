Ağrı’da feci kaza! 2 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı var

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA ÖLDÜ

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.