Kızı ile boşanma aşamasındaki damadıyla tartıştı! Gözünü kırpmadan öldürdü...

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tokebedük, tabancayla damadı Bozdemir'i ateş etti. Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Bozdemir, ihbarla çağrılan ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tokebedük ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Evin önünde ise geniş güvenlik önlemi alındı.