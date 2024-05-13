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Fotoğraf çektirirken suya düşen 15 yaşındaki Pelin Baz'dan acı haber...

Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Fotoğraf çektirirken suya düşen 15 yaşındaki Pelin Baz’dan acı haber...

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 Mayıs’ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında, dengesini kaybederek suya düşen Pelin Baz (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

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