13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de pes dedirten olay! Alkollü yolcu minibüsü şoförü yolcuların dikkati sayesinde yakalandı

Edirne'de pes dedirten olay! Alkollü yolcu minibüsü şoförü yolcuların dikkati sayesinde yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
ABONE OL
Edirne’de pes dedirten olay! Alkollü yolcu minibüsü şoförü yolcuların dikkati sayesinde yakalandı

Edirne'de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü yolcuların ihbarı sonrasında gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA