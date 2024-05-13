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Kars'ta sağanak ve kar etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Kars’ta sağanak ve kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yükseklerinde ise kar etkili oldu. Çobanların yağış altında hayvanlarını otlattığı ilçe kırsalında, saka kuşları da bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.

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