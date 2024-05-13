Esenyurt’ta asker eğlencesi için trafiği durduran magandalara ceza yağdı

YAPTIKLARINA PİŞMAN OLDULAR!

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaşlamak", saygısızca araç kullanmak", duraklamanın yasak olduğu yerde duraklama", "yayaların taşıt yolunda trafiği engelleyecek şekilde davranışta bulunma" gibi maddelerinden 17 bin 187 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 4 sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Kenan Kumaş Polis Merkez Amirliğine götürüldü.