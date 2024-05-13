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Kocaeli’de asker eğlencesinde silahlı kavga: 3 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Kocaeli’de asker eğlencesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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