İzmir’de 2 suç örgütüne operasyon! 24 gözaltı var: CHP’li başkanın yeğeni de aranıyor

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir'deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Baskınlarda, 3'ü aktif, 1'i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatında konuyla ilgili arandığı öğrenildi.