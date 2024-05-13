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İzmir'de 2 suç örgütüne operasyon! 24 gözaltı var: CHP'li başkanın yeğeni de aranıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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İzmir’de 2 suç örgütüne operasyon! 24 gözaltı var: CHP’li başkanın yeğeni de aranıyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen 'Zirek kardeşler' ve 'Alabaylar' suç örgütünü yakın takibe aldı ve operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 çete çökertildi ve toplamda 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay'ın yeğeni Yekta Alabay'da polis tarafından her yerde aranıyor.

İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştığını tespit edilen 'Zirek kardeşler' ve 'Alabaylar' suç örgütünü adım adım takip etti.

PARALARIN AKLANDIĞI YÖNTEM İFŞA OLDU

İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre etti.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir'deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Baskınlarda, 3'ü aktif, 1'i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatında konuyla ilgili arandığı öğrenildi.

CHP İL BAŞKAN YARDIMCISININ YEĞENİ ARANIYOR

Firari durumdaki şüphelilerden biri olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay'ın yeğeni Yekta Alabay ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

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