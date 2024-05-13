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Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Erzurum’un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu. Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, yağan karla pistler beyaza büründü.

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