13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da sokak köpeği dehşeti! Benzin almak isterken saldırdılar

Antalya'da sokak köpeği dehşeti! Benzin almak isterken saldırdılar

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
ABONE OL
Antalya’da sokak köpeği dehşeti! Benzin almak isterken saldırdılar

Sokak köpeği dehşetine bir yenisi daha eklendi. Antalya Gazipaşa'da benzin almak isterken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Ramazan Tuncer yaralandı. 5 sokak köpeğinin kendisine saldırdığını ve bacağı yaralı olduğu için çalışamadığını belirten Tuncer yetkililere seslenerek bu duruma çare bulunmasını istedi.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan Tuncer isimli vatandaş, benzin almak için motosikletiyle benzin istasyonuna girdi.

5 KÖPEK BİR ANDA SALDIRDI

Tuncer'in benzin istasyonuna girdiği esnada başıboş dolaşan sokak köpekleri, Tuncer'in yanına gelerek saldırdı. O sırada istasyonda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri olaya müdahale etmeye çalışırken, köpeklerden birisi Tuncer'in bacağından ısırdı. Acı içerisinde kıvranan Tuncer'in yardımına bekçiler koştu. Olay yerinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Tuncer, kendi imkânları ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.

'BACAĞIM YARALI OLDUĞU İÇİN ÇALIŞAMADIM'

Benzin almak için petrole girdiğim anda başıboş şekilde dolaşan 5 köpeğin kendisine saldırdığını ve 2 tanesinin bacağından ısırdığını belirten Tuncer şu şekilde konuştu:

"Acı içerisinde kıvrandım. Kendim motorla hastaneye gittim ama motoru zor kullandım. Hastanede gerekli müdahale yapılarak taburcu edildim. Başıma gelen olay yüzünden işe gidemedim. Ben günlük çalışan bir işçiyim. Nerede iş olursa oraya giderim ve bacağım yaralı olduğu için çalışamadım. Bu durumun tek suçlusu ise başıboş köpeklerin sokakta dolaşmalarına müsaade eden yetkililerdir. Artık sokakta başıboş gezen, saldırgan köpekleri görmek istemiyorum. Yetkililerin sesimi duymasını ve gerekeni yapmalarını istiyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA