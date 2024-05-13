Antalya’da sokak köpeği dehşeti! Benzin almak isterken saldırdılar

'BACAĞIM YARALI OLDUĞU İÇİN ÇALIŞAMADIM'

Benzin almak için petrole girdiğim anda başıboş şekilde dolaşan 5 köpeğin kendisine saldırdığını ve 2 tanesinin bacağından ısırdığını belirten Tuncer şu şekilde konuştu:

"Acı içerisinde kıvrandım. Kendim motorla hastaneye gittim ama motoru zor kullandım. Hastanede gerekli müdahale yapılarak taburcu edildim. Başıma gelen olay yüzünden işe gidemedim. Ben günlük çalışan bir işçiyim. Nerede iş olursa oraya giderim ve bacağım yaralı olduğu için çalışamadım. Bu durumun tek suçlusu ise başıboş köpeklerin sokakta dolaşmalarına müsaade eden yetkililerdir. Artık sokakta başıboş gezen, saldırgan köpekleri görmek istemiyorum. Yetkililerin sesimi duymasını ve gerekeni yapmalarını istiyorum."