Bolu’da ulaşım zammı protestosu! Öğrenciler isyan etti...

Öğrencilerin taleplerinde ve eylemlerinde haklı olduğunu ifade eden Özcan, şoförler, öğrenci ve belediye temsilcilerini bir araya getireceğini söyledi.

Özcan'ın, bu görüşmeden sonuç çıkmaması halinde öğrencilerin tekrar kendisiyle görüşebileceğini, daha sonra da zammı tekrar meclis gündemine taşıyacağını belirtmesi üzerine eylem sona erdi.