Ankara’da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü

2 yaralı, ilk müdahale sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 1 kişi daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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