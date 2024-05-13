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5 yıl önce dünya turuna çıkmıştı! Yelkenlisiyle turu Datça'da tamamladı

ahaber.com.tr ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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5 yıl önce dünya turuna çıkmıştı! Yelkenlisiyle turu Datça’da tamamladı

İstanbul'dan 5 yıl önce "Blue" isimli yelkenli tekneyle dünya turuna çıkan 51 yaşındaki Fatih Aksu, turu sonrası Datça'da çiçeklerle karşılandı.

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