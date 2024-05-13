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Ankara'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Ankara’da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Veysel Ö'nün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Ankara’da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu...Ankara’da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu... ANKARA'DA AİLE FACİASI! EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU...

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