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Burdur'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Burdur’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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