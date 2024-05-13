Hastasının bilgilerini sızdıran ifşacı psikoloğun cezası belli oldu!

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, "Tartışmaları nedeniyle kişisel veri ve kişiye özel bilgileri meslek etiğine uygun olmayacak şekilde üçüncü kişiye paylaştı" dedi. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsini istedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Sanık H.H.Ö., paylaşım yaptığını belirtti ancak konuşma bozukluğunun kişisel veri niteliğinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme sanığın "mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan 2 yıl 6 ay hapsine karar verdi.