Hastasının bilgilerini sızdıran ifşacı psikoloğun cezası belli oldu!
İstanbul'da hastasıyla ilişki kuran psikolog H.H.Ö, aralarında tartışma çıkınca hastasının bilgilerini arkadaşı ile paylaştı. Hakim karşısına çıkan psikolog 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bahçelievler'de bir kliniğe giderek burada konuşma bozukluğu sorunu için tedavi gören 27 yaşındaki M.A.,2020 yılında başlayan süreçte 5 seansa yakın tedavi aldı. Bu süreçte psikolog danışanı ile etiğe aykırı olacak şekilde görüşmeye başladı.
Hastası ve arkadaşıyla tatile de giden klinik psikolog yolda araç sürme nedeniyle tartışma çıkınca geri döndü. Danıştığı psikoloğun terapi esnasında paylaştığı özel bilgilerini Whatsapp aracılığıyla arkadaşına gönderdiğini öğrenen M.A. ise avukatı Mert Can Bozkuş aracılığıyla savcılığın yolunu tuttu.
4 YIL HAPSİ İSTENDİ
Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, "Tartışmaları nedeniyle kişisel veri ve kişiye özel bilgileri meslek etiğine uygun olmayacak şekilde üçüncü kişiye paylaştı" dedi. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsini istedi.
2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI
Sanık H.H.Ö., paylaşım yaptığını belirtti ancak konuşma bozukluğunun kişisel veri niteliğinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme sanığın "mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan 2 yıl 6 ay hapsine karar verdi.
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