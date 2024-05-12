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Zonguldak'ta takdir toplayan davranış! Midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Zonguldak’ta takdir toplayan davranış! Midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şehir içi midibüs şoförü, rahatsızlanan iki yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

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