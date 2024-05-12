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Esenyurt'ta arkadaşını vurarak öldüren genç adliyeye sevk edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Esenyurt’ta arkadaşını vurarak öldüren genç adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 yaşındaki arkadaşını öldüren genç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olalya ilgili 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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