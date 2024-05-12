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Bursa'da kahreden olay! Tüfekle oynarken kuzenini vurarak öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Bursa’da kahreden olay! Tüfekle oynarken kuzenini vurarak öldürdü

Son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 9 yaşındaki çocuk, dedesinin tüfeği ile oynarken vurduğu 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

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