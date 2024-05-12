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Trafikte “devrildi devrilecek” kamyonet şok etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Trafikte “devrildi devrilecek” kamyonet şok etti

Aksaray’da kamyonete yüklediği aşırı yükle karayolunda seyreden sürücü yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameralara yansırken kamyonet adeta sola yatık vaziyette seyretti.

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