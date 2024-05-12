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Adana'da sağanak ve fırtına! Ağaçlar devrildi araçlar yollarda kaldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Adana’da sağanak ve fırtına! Ağaçlar devrildi araçlar yollarda kaldı

Adana'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ağaçlar fırtınanın etkisiyle devrildi.

Adana'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı. Otoyolda trafik durdu. Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

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