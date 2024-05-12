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Aydın'da karşı geçmek isteyen yaşlı kadın trenin altında kaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Aydın’da karşı geçmek isteyen yaşlı kadın trenin altında kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte karşıya geçmek isteyen ve gelen treni fark etmeyen yaşlı kadın, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadının kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

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