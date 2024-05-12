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Trabzon'da av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Trabzon’da av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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