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Kütahya'da kahreden olay! 9 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Kütahya’da kahreden olay! 9 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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