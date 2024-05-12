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Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

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