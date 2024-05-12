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Tekirdağ’da modifiyeli araçlar güzellik ve ses için yarıştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Tekirdağ’da modifiyeli araçlar güzellik ve ses için yarıştı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde modifiyeli araçlar, desibel ve güzellik yarışması için yarıştı. Sahil alanı dolduran 650 araç, yeri göğü inletti.

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